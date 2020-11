Frana sulla via Vecchia Pisana, riattivazione del semaforo

LASTRA A SIGNA – A causa dei lavori di messa in sicurezza di un muretto, attraverso la collocazione di una rete di protezione, portati avanti dalla Città Metropolitana in corrispondenza della frana in via Vecchia Pisana, a Lastra a Signa, sarà riattivato per cinque giorni, dal 16 al 20 novembre, il semaforo che regola il […]

LASTRA A SIGNA – A causa dei lavori di messa in sicurezza di un muretto, attraverso la collocazione di una rete di protezione, portati avanti dalla Città Metropolitana in corrispondenza della frana in via Vecchia Pisana, a Lastra a Signa, sarà riattivato per cinque giorni, dal 16 al 20 novembre, il semaforo che regola il senso unico alternato nella suddetta strada ex provinciale.

Parallelamente saranno effettuati lavori di asfaltatura di tratti della strada ex provinciale 72 e della ex provinciale 73: in questo caso il traffico sarà regolato attraverso la presenza di movieri o semaforo temporaneo. Nella giornata di oggi sono in corso di esecuzione sulla ex provinciale 72 piccoli lavori di manutenzione straordinaria di fossetti laterali di raccolta delle acque in corrispondenza del km 2 per i quali è stato installato un semaforo temporaneo che sarà rimosso una volta terminato l’intervento.