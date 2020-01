“Francesco canta Francesco”, omaggio a Guccini: buona la prima in Salablu

SIGNA – Grande successo e buona la prima per lo spettacolo “Francesco canta Francesco” organizzato e promosso dall’Associazione Tutti per Uno con la collaborazione del Comune di Signa e il cantautore livornese Francesco Grandoni. Con la Salablu a Signa piena in ogni ordine di posto. E un concerto travolgente e coinvolgente, con arrangiamenti inediti particolarmente accattivanti pur sempre conservando il rispetto per i capolavori del cantautore Francesco Guccini. Anna Furno, presidente dell’Associazione Tutti per Uno, ha ringraziato il sindaco Giampiero Fossi, presente alla manifestazione, sottolineando quanto “il Comune di Signa sia attento a sostenere e promuovere iniziative di carattere sociale e culturale”. Da parte sua, invece, Giampiero Gregori, vice-presidente dell’associazione, ha evidenziato come “Francesco canta Francesco sia un’iniziativa diversa dagli altri format che caratterizzano gli spettacoli dell’associazione, spesso a scopo sociale e sulla sensibilizzazione su temi come la lotta alla mafia o il rispetto delle donne”. Il sindaco Fossi, infine, ha ringraziato il numeroso pubblico presente (giunto anche dalla Liguria) e ha fatto presente quanto “le opere del cantautore Guccini siano importanti per la società odierna con temi ancora di stretta attualità”. Questi i musicisti; Francesco Grandoni (voce e chitarra acustica), Luca Trubbia (batteria), James Henry Downes (basso), Alessandro Bruno (chitarre), Salvo Punzo (pianoforte e tastiere) Regia Giampiero Gregori (scenografia multimediale), Anna Furno e Patrizia Generali (luci ed effetti speciali), Andrea Sciarra (audio).