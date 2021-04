Francesco Cencini confermato presidente Faib Confesercenti Firenze

FIRENZE – Lunedì 12 aprile si è svolta l’Aasembla dei gestori distributore carburanti aderenti alla Faib che ha portato all’elezione della nuova presidenza, con la conferma di Francesco Cencini come presidente provinciale Faib Confesercenti Firenze nell’ambito della fase elettiva 2021 di Confesercenti per il rinnovo delle presidenze di categoria e comunali del territorio. Per Cencini prosegue un impegno importante volto […]

FIRENZE – Lunedì 12 aprile si è svolta l’Aasembla dei gestori distributore carburanti aderenti alla Faib che ha portato all’elezione della nuova presidenza, con la conferma di Francesco Cencini come presidente provinciale Faib Confesercenti Firenze nell’ambito della fase elettiva 2021 di Confesercenti per il rinnovo delle presidenze di categoria e comunali del territorio. Per Cencini prosegue un impegno importante volto a tutelare e rappresentare la categoria, nella speranza di uscire rapidamente da questa pandemia, che ha pesantemente colpito anche il settore della distribuzione di carburanti. Vi è la necessità di guardare al futuro e alla così detta “transizione ecologica” che, se non governata, rischia di travolgere i gestori.

“Per tutti questi motivi – afferma Francesco Cencini – occorre una Faib forte anche a livello territoriale, che sappia parlare con i gestori per informarli e tutelarli con determinazione; e che sappia dialogare efficacemente con i livelli regionale e nazionale della nostra Organizzazione”. Nel corso della serata sono state ricordate figure importanti della Faib di Firenze come Bonomo, Genivi e Bertini: gestori del passato, ma soprattutto grandi dirigenti dell’Associazione Fiorentina, che restano un esempio per chi dedica il proprio tempo e impegno alla categoria”. Per Francesco Chini, responsabile sindacale Faib Confesercenti Firenze “si tratta di un momento molto complicato per le imprese, che deve essere affrontato con grande determinazione e con uno sguardo al futuro. Le relazioni sindacali sono sempre più difficili ma l’impegno diretto dei gestori della nostra provincia, che vedono nella Faib l’unica possibilità di difesa dei propri diritti, incoraggia la nostra azione anche di fronte ai grandi cambiamenti che ci attendono nei prossimi anni”.

“Condivido totalmente il pensiero del presidente Cencini – prosegue Chini – che ha ribadito l’importanza di evitare divisioni e parcellizzazioni della rappresentanza che, non farebbero altro che indebolire la categoria in un contesto molto difficile dove, anche i rapporti con la ‘politica’ sono sempre più complicati. Anche per questo occorre che Faib possa continuare ad essere percepita come uno ‘strumento’ di protezione dei gestori oltre che ‘luogo’ di confronto per la categoria in generale. Più gestori saranno con noi, più forti e rappresentativi saremo nei confronti delle Istituzioni e delle Compagnie”. “Per questi motivi – conclude Cencini – pensiamo sia utile rilanciare con forza la nostra presenza su tutto il territorio provinciale raggiungendo tutti i gestori, ribadendo l’importanza di un’associazione di categoria forte che possa, quanto meno, frenare situazioni al limite della legge e del rispetto dei contratti nei confronti delle Compagnie, che ci vengono quotidianamente segnalate da colleghi”.

“Una Faib forte – si legge in una nota – non può che essere una garanzia per l’intera categoria dei benzinai. Nonostante le grandissime difficoltà avvertiamo un grande senso di appartenenza che, auspichiamo, possa crescere ulteriormente e possa dare ancora più forza alla nostra azione sindacale”.