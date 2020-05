Franchi, Cellai (Forza Italia): “Le chiacchiere del Pd allontanano Commisso da Firenze”

FIRENZE – “Le chiacchiere del Pd allontanano sempre di più Commisso da Firenze”: non ha dubbi Jacopo Cellai, capo gruppo di Forza Italia a Palazzo Vecchio. “Il “siparietto” andato in scena ieri fra la deputata Di Giorgi che promette a Commisso di poter intervenire sul Franchi e il ministro Franceschini che la ferma sul nascere, […]

FIRENZE – “Le chiacchiere del Pd allontanano sempre di più Commisso da Firenze”: non ha dubbi Jacopo Cellai, capo gruppo di Forza Italia a Palazzo Vecchio. “Il “siparietto” andato in scena ieri fra la deputata Di Giorgi che promette a Commisso di poter intervenire sul Franchi e il ministro Franceschini che la ferma sul nascere, è solo l’ennesimo capitolo di questa novella dello stento. Stanno nello stesso partito, nello stesso governo, provengono dalla stessa famiglia politica ma misteriosamente non si parlano e ancor più grave parlano senza aver chiara una linea. Per altro la modifica alla legge sugli stadi, tanto sbandierata dalla promotrice Di Giorgi, e poi da Lotti e Nardella, sembrava nata morta e infatti così è stato”. “Forza Italia – aggiunge Cellai – più e più volte ha denunciato negli anni le difficoltà di intervenire sull’area Mercafir, opzione sulla quale Nardella si è incaponito e che Commisso ha rifiutato. Una criticità su tutte ci è sempre sembrata irrisolta: il trasferimento del mercato, non proprio un dettaglio secondario, considerando i risvolti economici e occupazionali. A un anno dal suo arrivo a Firenze, Rocco Commisso potrebbe già ripartire. Non è un’ipotesi peregrina: dobbiamo entrare nell’ordine di idee che chi investe ha bisogno di certezze altrimenti investe dove gliele offrono. Se ciò dovesse disgraziatamente succedere ci sarebbero delle precise responsabilità politiche”.