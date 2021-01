Frane a Lastra a Signa, il sindaco Bagni “soddisfatto per le rassicurazioni di Regione e Città metropolitana”

LASTRA A SIGNA – Giornata impegnativa per il sindaco di Lastra a Signa, Angela Bagni, a seguito delle problematiche legate al maltempo che hanno colpito nei giorni scorsi il territorio lastrigiano. “Ho partecipato a due incontri che si sono rilevati fondamentali per la risoluzione delle problematiche connesse alle due frane che hanno interessato Lastra a Signa: in mattinata – ha detto il sindaco – si è tenuta una videoconferenza con i tecnici della Città metropolitana, il sindaco Dario Nardella e i tecnici di Avr in cui si è parlato del cedimento di via di Carcheri e delle procedure necessarie sia per la messa in sicurezza che per gli interventi di consolidamento, necessari per poter riaprire sia la Fi-Pi-Li che la strada comunale. Successivamente, insieme al presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e all’assessore regionale alle infrastrutture Stefano Baccelli, mi sono recata nella sede di Avr, che gestisce la manutenzione della Fi-Pi-Li, dove abbiamo stabilito le tempistiche degli interventi”. “Ringrazio il presidente Giani perché oggi, tramite la firma di un decreto specifico, ha esteso lo stato di emergenza regionale relativo agli eventi meteorologici delle ultime settimane al nostro territorio, sia per il cedimento del muro di contenimento della Fi-Pi-Li in via di Carcheri che per la frana nella SS 67 Tosco Romagnola. Questo consentirà – ha concluso il sindaco – di agire in somma urgenza sbloccando in tempi veloci sia le risorse che le procedure per la messa in sicurezza e il ripristino della viabilità ordinaria”.