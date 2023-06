Fratellanza Popolare da 50 anni. Si festeggia con la “Sagra della tagliata e della pecora”

CAMPI BISENZIO – E’ un appuntamento che si ripete ogni anno e che indubbiamente contribuisce a ravvivare l’estate sandonninese. Stiamo parlando della “Sagra della tagliata e della pecora” organizzata dalla Fratellanza Popolare di San Donnino che quest’anno si svolgerà per ben cinque sere: il fine settimana del 17 e 18 giugno e quello successivo, venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 giugno. Nel mezzo tante altre iniziative (nella locandina che pubblichiamo trovate tutte le informazioni necessarie e come fare per prenotare). Dove? Naturalmente presso la sede dell’associazione in via delle Molina per un appuntamento che quest’anno ha una valenza particolare visto che nel 2023 sono cinquant’anni dalla nascita della Fratellanza Popolare. Insomma, tanti buoni motivi per festeggiare ma soprattutto per dare una mano a una delle associazioni più attive sul territorio della Piana.

(Nella foto un gruppo di volontari alle prese con il montaggio degli stand)