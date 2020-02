Fratellanza Popolare di San Donnino, lunedì 10 inizia il corso per soccorritore

CAMPI BISENZIO – Prende il via lunedì 10 febbraio alle 21.15 presso la sede della Fratellanza Popolare di San Donnino, in via delle Molina, il corso per soccorritore livello avanzato. Le lezioni del corso – la cui referente è Lucia Chieffo e ha una durata di 60 ore – si terranno tutte presso i locali dell’associazione e per sostenere l’esame sarà necessaria la frequenza di almeno il 90% delle lezioni, un certificato psico-fisico e per i minorenni (a partire comunque da 16 anni) l’autorizzazione dei genitori. Per informazioni e iscrizioni al corso telefonare al numero 0558992123, rivolgersi di persona all’accettazione al piano terra della sede oppure inviare una e-mail all’indirizzo [email protected] “Diventa volontario con noi, – dicono dalla Fratellanza – ti aspettiamo lunedì per l’inizio del corso”.