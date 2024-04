Fratellanza Popolare di San Donnino: sabato 13 l’inaugurazione di una nuova ambulanza

CAMPI BISENZIO – E’ tutto pronto a San Donnino per l’inaugurazione della nuova ambulanza della Fratellanza Popolare. L’appuntamento è per domani, sabato 13 aprile (qui di seguito il programma), un pomeriggio a cui l’associazione di via delle Molina sta lavorando da tempo: “Una nuova ambulanza – ha detto il presidente della Fratellanza Popolare, Alessio Ciriolo […]

CAMPI BISENZIO – E’ tutto pronto a San Donnino per l’inaugurazione della nuova ambulanza della Fratellanza Popolare. L’appuntamento è per domani, sabato 13 aprile (qui di seguito il programma), un pomeriggio a cui l’associazione di via delle Molina sta lavorando da tempo: “Una nuova ambulanza – ha detto il presidente della Fratellanza Popolare, Alessio Ciriolo – è un momento importante per tutta l’associazione; per questo approfitto dell’occasione per ringraziare di cuore i volontari che ne fanno parte e che sono sempre disponibili. La speranza è che ovviamente possano arrivarne sempre di nuovi e, insieme a loro, invito la cittadinanza a partecipare alla giornata di domani”.