Fratellanza Popolare di San Donnino: tradizione e solidarietà alla “Sagra della tagliata di pecora e pizza”

CAMPI BISENZIO – Dal 7 al 15 settembre, la comunità di San Donnino si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: la “Sagra della tagliata di pecora e pizza”, organizzata dalla Fratellanza Popolare. Un evento che non è solo un momento di festa e convivialità, ma rappresenta un’importante occasione per sostenere le attività di questa storica associazione. La Fratellanza Popolare di San Donnino, infatti, è composta da un gruppo di volontari che, con dedizione e passione, si impegnano quotidianamente per offrire servizi essenziali e assistenza alla comunità: dalla gestione delle emergenze all’organizzazione di iniziative sociali.

La sagra, quindi, con la sua ricca offerta di specialità culinarie locali, tra cui la rinomata tagliata di pecora e le pizze preparate con maestria dai volontari, è diventata negli anni un evento imperdibile. Ma oltre al piacere del buon cibo, partecipare alla sagra significa anche contribuire al sostegno delle attività dell’associazione, che grazie ai fondi raccolti durante l’evento, può continuare a operare con efficacia e continuità. La sagra aprirà ogni sera alle ore 19.30 presso la sede dell’associazione in via delle Molina 56/A.

“Per noi la “Sagra della tagliata di pecora e pizza” – dice il presidente della Fratellanza Popolare, Alessio Criolo – è un momento di grande importanza. Non solo ci permette di condividere con la comunità il nostro impegno, ma ci offre anche la possibilità di raccogliere i fondi necessari per continuare a svolgere il nostro lavoro. Invitiamo tutti a partecipare e a unirsi a noi in questa grande festa della solidarietà”.