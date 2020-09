Fratellanza Popolare: l’inaugurazione della nuova sede, quindici giorni di eventi. Dal 13 settembre

CAMPI BISENZIO – La Fratellanza Popolare di San Donnino pensa al futuro, guardando al presente. Lo fa con l’inaugurazione delle nuova sede (dopo i lavori di ampliamento che avevano preso il via a cavallo fra il 2017 e il 2018) in programma domani, domenica 13 settembre, a partire dalle 9.30. Lo farà nei giorni successivi con tutta una serie di iniziative, che vedranno ovviamente la struttura di via delle Molina protagonista assoluta, di cui vi parleremo di volta in volta e che culmineranno domenica 27 settembre con il taglio del nastro di una nuova ambulanza. Di tutto questo ne abbiamo parlato con il presidente dell’associazione, Alessio Ciriolo: “Complessivamente si tratta di un ampliamento di circa 2.000 metri quadrati, un intervento che nasce dal desiderio, ma anche dall’ambizione, di far diventare la nostra sede un importante polo socio-sanitario non solo per il Comune di Campi ma anche della provincia di Firenze. All’interno, infatti, c’è la Fratellanza Popolare, con tutti i servizi di volontariato che può offrire, ci sono gli ambulatori della rete PAS, che a loro volta offrono tante prestazioni specialistiche, molte di più rispetto a quelle che c’erano prima a San Donnino, c’è un laboratorio di analisi, che può garantire risposte agli esami effettuati in tempi rapidi, c’è la cooperativa sociale “Il sorriso”, specializzata nell’assistenza a domicilio, ci sono la farmacia e i medici di famiglia, oltre a nuovi spazi a disposizione sia per i volontari che per i soci”. Circa 2 milioni il costo dei lavori, che “la Fratellanza Popolare – conclude Ciriolo – proverà a ripagare da sola con il lavoro dei prossimi anni. Non è un caso che in Fratellanza si parli di un sogno che è diventato realtà, non è un caso che sia un momento storico di sviluppo e di rilancio della nostra attività e per questo chiediamo a tutti quelli che vogliono sostenerci di farlo, sia come nuovi volontari che economicamente, in una sede che vuole fare dell’aggregazione il proprio segno distintivo e che vuole essere aperta a tutte le persone”. Qui di seguito il programma completo della giornata di domani.