Fratellanza Popolare, Macramè e Quarto Tempo: Unicoop Firenze, con “Nessuno indietro”, al fianco delle tre associazioni

CAMPI BISENZIO – Cooperativa e Fondazione Il Cuore si scioglie in campo per contrastare le disuguaglianze e contribuire a ridurre povertà e disagio. A Campi Bisenzio sono state ammesse al finanziamento le iniziative proposte da Fratellanza Popolare di San Donnino, Macramè Società Cooperativa Sociale Onlus, Quarto Tempo. Questo grazie a oltre 1,35 milioni di euro, ovvero la cifra che Unicoop Firenze e Fondazione Il Cuore si scioglie hanno messo a disposizione dei toscani più fragili nell’ambito del bando “Nessuno indietro”, fra finanziamento diretto di progetti delle associazioni sul territorio e raddoppi della raccolta alimentare e scolastica, che hanno coinvolto anche soci e clienti. Di questi, 1.029.000 euro sostengono le associazioni di volontariato che aiutano quanti affrontano povertà, disabilità, disagio giovanile e violenza di genere. Sono 121 progetti finanziati in tutte le province su cui opera la cooperativa.

Nel dettaglio, il contributo di Unicoop Firenze alla Fratellanza Popolare di San Donnino verrà utilizzato per l’acquisto di un mezzo per trasporto disabili, con pedana sollevatrice per carrozzine, per accompagnare i portatori di handicap a fare la spesa. Con Macramè, invece, Unicoop Firenze finanzia un progetto che intende coinvolgere un gruppo di adolescenti a rischio e accompagnarli in un percorso di crescita e formazione sulle tematiche della sessualità e delle differenze di genere attraverso incontri con esperti, laboratori, discussioni di gruppo e attività di storytelling. Proprio la scrittura e il racconto sarà uno strumento fondamentale che servirà sia come elemento di riflessione personale, ma anche per costruire una narrazione positiva sulle tematiche del progetto. In una prima fase i partecipanti incontreranno scrittori, youtuber, esperti di diritti LGBT, operatrici dei Centri antiviolenza e parteciperanno ad attività costruite e pensate per loro per riflettere sugli stereotipi e le violenze di genere. In una seconda fase invece collaboreranno con la rivista Web Parentesi, un sito costruito e gestito da ragazzi e ragazze dai 14 ai 18 anni, per costruire una campagna di comunicazione gender free indirizzata proprio ai loro coetanei. Il finanziamento a Quarto tempo, infine, servirà per un progetto volto al recupero e alla formazione delle persone giovani a rischio inattività, povertà e marginalizzazione, attraverso attività di ristorazione e produzione di prodotti agroalimentari. In particolare, Quarto Tempo, grazie a Unicoop Firenze, rivalorizzerà una struttura ad uso ristorazione e dei terreni coltivabili destinandoli al lavoro di giovani in difficoltà.

“Le conseguenze della pandemia mettono in crisi in particolar modo i soggetti più fragili – sottolinea Angelo Cerrato, presidente sezione soci Coop di Campi Bisenzio – Grazie al bando “Nessuno indietro” di Unicoop Firenze riusciamo a sostenere progetti mirati che rimettono al centro la disabilità, i giovani in difficoltà e tutti gli individui a rischio emarginazione, quanto mai colpiti dall’emergenza, e li accompagnano, con nuovi strumenti, verso una possibile ripresa delle attività e dei percorsi. Ma “Nessuno indietro” ci dà un’altra importante opportunità: fare rete sul territorio e con le associazioni di volontariato. Con loro, insieme, abbiamo lavorato e lavoreremo per non lasciare nessuno indietro”.