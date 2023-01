Fratellanza Popolare, rinnovato il consiglio direttivo. Alessio Ciriolo confermato presidente dell’associazione

CAMPI BISENZIO – Per la Fratellanza Popolare di San Donnino è tempo di rinnovo del consiglio direttivo. Con una conferma importante tuttavia, quella dell’incarico di presidente, assegnato anche stavolta ad Alessio Ciriolo. Il rinnovo degli organi sociali riguarda infatti il triennio 2022-2025, con l’elezione dei nuovi componenti del consiglio direttivo e l’attribuzione delle cariche statutarie, passo successivo alle elezioni che si sono svolte nel mese di dicembre. Presidente, come già detto in precedenza, è stato confermato Alessio Ciriolo, affiancato dalla confermata vice-presidente Lucia Chieffo, con Mauro Elbetti e Stefano Saccardi rispettivamente come segretario e tesoriere, Piera Dallai amministratore e Massimo Bacci provveditore. A completare il consiglio, con responsabilità di settore, ci sono Lisabetta Bagnoli, Tommaso Cecchini, Claudia Ciriolo, Sofia Ferrini, Gaetano Marzano, Iacopo Saccardi e Johnny Soliman.

“Ringrazio per la fiducia il consiglio e i cittadini che ci hanno votato, – dice Ciriolo – da molti anni sono orgoglioso di essere il presidente della Fratellanza Popolare e credo davvero che la nostra associazione sia una bella realtà di volontariato sul territorio campigiano e di tutto il comprensorio fiorentino; ringrazio il precedente consiglio perché si è trovato a dovere affrontare anni difficili come gli ultimi due. La pandemia ha colpito non solo la popolazione, ma anche la nostra associazione: molti volontari hanno avuto difficoltà nel continuare a dare il proprio contributo ma, nonostante tutto, abbiamo superato le difficoltà che di volta in volta si sono presentate sul nostro cammino e proseguiremo a operarci per chi ha bisogno. E’ un periodo difficile, anche economicamente, per le associazioni come la nostra che, come tutte le famiglie, si trova a fronteggiare rincari su rincari. Proprio per questo abbiamo bisogno che tutta la comunità ci stia vicina con sostegno morale ed economico”. “Grazie ai nostri volontari e ai dipendenti continuiamo a garantire i “tradizionali” servizi di trasporto con ambulanza, 118 per 24 ore al giorno per le emergenze sanitarie, i trasporti sociali, la protezione civile, il gruppo ricreativo, l’assistenza sanitaria in occasione di eventi o manifestazioni e il trasporto socio-assistenziale nei confronti degli utenti disabili, tanti motivi di cui essere fieri”.

Ciriolo conclude con una provocazione: “Cosa succederebbe se la Fratellanza Popolare non ci fosse più? E’ questa una domanda che spero porterà i cittadini a sostenerci ancora con più forza in questo momento. Se non ci fosse più sparirebbero tanti servizi socio assistenziali sul territorio e molte delle persone che quotidianamente supportiamo con i nostri mezzi di soccorso si troverebbero in difficoltà. E’ per questo che chiedo a tutti di aiutarci, anche diventando volontari e avvicinandosi all’associazione oppure venendo da noi a fare il servizio civile. La nostra porta è sempre aperta”. La Fratellanza Popolare ricorda infatti che è aperto il bando per il servizio civile e che fino al 10 Febbraio è possibile candidarsi per uno dei cinque posti disponibili alla Fratellanza Popolare di San Donnino. Per ulteriori informazioni scrivere una e-mail all’indirizzo servizi@fratellanzasandonnino.it, telefonare al numero 055-899211 oppure passare personalmente in sede in via delle Molina.

Queste invece le cariche di settore: responsabili volontari e formazione Sofia Ferrini, Claudia Ciriolo, Lucia Chieffo. Responsabili mezzi Iacopo Saccardi, Gaetano Marzano. Responsabile rapporti per Pas per Poliambulatorio Stefano Saccardi. Responsabile comunicazione Lucia Chieffo. Responsabile gruppo ricreativo Lisabetta Bagnoli. Responsabili Protezione civile Tommaso Cecchini, Johnny Soliman. Responsabili dipendenti e servizio civile Alessio Ciriolo, Lucia Chieffo. Responsabili accordi commerciali e sponsorizzazioni Lisabetta Bagnoli, Stefano Saccardi. Responsabile circolo Johnny Soliman. Commissione soci e tesseramento Massimo Bacci. Collegio sindaci revisori 2023-2025 Gabriele Giovanardi, Barbara Bugiani, Luciano Billocci.