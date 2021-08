Fratellanza Popolare San Donnino: “Disponibili all’installazione di un Bancomat presso la nostra sede”

CAMPI BISENZIO – La notizia della chiusura della filiale di San Donnino della Cassa di Risparmio di Firenze ha provocato un acceso dibattito in questa torrida estate. Dibattito in cui è intervenuta anche la Fratellanza Popolare per voce del proprio consiglio direttivo. “Purtroppo – si legge in una nota – la nostra frazione a breve perderà i servizi offerti dalla filiale della banca che si trasferirà dall’attuale sede di via Pistoiese. Soprattutto gli anziani e coloro che hanno difficoltà negli spostamenti saranno colpiti, in particolare, dall’assenza di un Bancomat e quindi con l’impossibilità di prelevare contanti. La Fratellanza Popolare San Donnino, fin dall’inizio della costruzione della nuova sede, ha l’ambizione di essere un polo di servizi per tutta la comunità sandonninese e quindi si era adoperata per far installare un Bancomat presso la propria sede già mesi fa. Purtroppo l’operazione non andò in porto”. “Oggi, sollecitati da tanti volontari, – conclude il comunicato – ribadiamo, anche come cittadini, alle istituzioni e ai gruppi bancari che possano essere interessati che l’associazione è disponibile, presso la propria sede di via delle Molina, a far installare uno sportello Bancomat che possa alleviare, almeno parzialmente, l’assenza di un istituto bancario nella frazione. Il consiglio direttivo della Fratellanza Popolare auspica che arriveranno proposte ed è pronto a vagliarle per rispondere ad un’esigenza del territorio”.