Fratellanza Popolare San Donnino: un altro fine settimana… a tutta griglia

CAMPI BISENZIO – Dopo il successo dello scorso week end, torna anche questo fine settimana (da oggi, venerdì 24, a domenica 26 luglio) la sagra “A tutta griglia” organizzata dalla Fratellanza Popolare di San Donnino. Sagra che si svolgerà all’aperto con il rispetto delle normative anti Covid: l’appuntamento è presso la sede del’associazione in via delle Molina. Antipasto toscano, grigliata mista, bistecchine di pecora per i più grandi, ci sarà anche un menu riservato ai bambini. Un’occasione da non perdere, quindi, per passare qualche ora in spensieratezza e contribuire in questo modo all’attività della Fratellanza. Si potrà accedere ai tavoli dalle 19.30, per ulteriori informazioni telefonare al numero 055 8992123 oppure consultare il sito Internet www.fratellanzasandonnino.it