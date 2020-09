Fratellanza Popolare San Donnino, una nuova ambulanza al servizio della comunità

CAMPI BISENZIO – Dall’inaugurazione della nuova sede all’inaugurazione di una nuova ambulanza. Dal caldo di due settimane fa al freddo di una mattina di fine settembre. Ma questa è la vita. E in questi quindici giorni, nonostante il maltempo abbia di fatto annullato alcuni appuntamenti programmati dall’associazione, la Fratellanza Popolare di San Donnino ha voluto ribadire il proprio impegno al servizio della comunità. Non a caso, impegno, comunità e aiutare sono stati i tre concetti che don Gilberto ha voluto ribadire durante la Santa Messa delle 9.30.

Subito dopo il taglio del nastro della nuova ambulanza, alla presenza di Stefania Saccardi (che in attesa del “varo” della nuova giunta, è ancora assessore regionale alla sanità), Patrizio Ugolini, coordinatore della provincia di Firenze delle Pubbliche Assistenze), Luigi Ricci (assessore al welfare di comunità del Comune di Campi) e Francesco Frutti (comandante della Polizia municipale di Campi Bisenzio). A fare gli onori di casa il presidente della Fratellanza Popolare, Alessio Ciriolo: “I nostri colori, i colori delle altre associazioni presenti – ha detto – sono la dimostrazione più evidente del fatto che il volontariato è vivo e che può e vuole dare ancora tanto”. Concetti ribaditi dall’assessore Ricci, che in merito “al complesso percorso di emergenza-urgenza, tanto si deve alla presenza quotidiana dei volontari sul territorio”.

“Il mio ha aggiunto il comandante Frutti – è soprattutto un ringraziamento particolare per l’attività svolta durante il periodo di emergenza Covid. Siete un bene per Campi e per tutta la comunità”. “E’ un piacere – queste le parole di Stefania Saccardi – essere qui a prescindere da quello che sarà il mio ruolo in Regione. L’inaugurazione di un nuovo mezzo corrisponde sempre a un servizio in più per la cittadinanza, non solo sul fronte, fondamentale, dei servizi sanitari ma anche sulla capacità di creare comunità”. “L’inaugurazione di una nuova ambulanza – ha concluso Ugolini – è il segnale della continuità del servizio che le associazioni, e in particolare oggi la Fratellanza Popolare di San Donnino, svolgono nei vari territori di competenza e che per questo meritano il grazie di tutti”.