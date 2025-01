Fratelli di Signa: “Abbandono di rifiuti in via del Metolo: l’inerzia del sindaco Fossi e della sua giunta aggrava il problema”

SIGNA – Fratelli di Signa, il capo gruppo Marco Colzi e i consiglieri Luigi Forte e Mauro Golini, denuncia “l’ennesima situazione di degrado nel nostro territorio, questa volta in via del Metolo, dove cumuli di rifiuti abbandonati sono stati lasciati ai margini della strada, deturpando il paesaggio e compromettendo la qualità dell’ambiente. Queste immagini non […]

SIGNA – Fratelli di Signa, il capo gruppo Marco Colzi e i consiglieri Luigi Forte e Mauro Golini, denuncia “l’ennesima situazione di degrado nel nostro territorio, questa volta in via del Metolo, dove cumuli di rifiuti abbandonati sono stati lasciati ai margini della strada, deturpando il paesaggio e compromettendo la qualità dell’ambiente. Queste immagini non sono solo uno sfregio alla bellezza del nostro territorio, ma rappresentano l’evidente fallimento del sindaco Giampiero Fossi e della sua giunta nel garantire una vigilanza adeguata e politiche efficaci per il controllo e la prevenzione dell’abbandono dei rifiuti”.

E ancora: “Il sindaco e la giunta continuano a dimostrare che non sanno adottare misure concrete per tutelare il decoro urbano e la sicurezza ambientale. La mancanza di interventi tempestivi e di strategie preventive lascia spazio a comportamenti irresponsabili che danneggiano la nostra comunità. Inoltre, evidenziamo con preoccupazione che l’amministrazione comunale ha recentemente manifestato interesse ad adottare la tariffa corrispettiva per i rifiuti, un sistema che, se non gestito correttamente, rischia di incrementare fenomeni di abbandono. In altre realtà, l’aumento dei costi per i cittadini ha spesso spinto una minoranza irresponsabile a liberarsi dei rifiuti in modo illegale”.

“Chiediamo quindi al sindaco Fossi e alla sua giunta – concludono i tre consiglieri – di chiarire immediatamente quali misure intendano adottare per contrastare l’abbandono dei rifiuti, sia nell’immediato che in vista di una possibile implementazione della tariffa corrispettiva. Invitiamo inoltre a rafforzare i controlli sul territorio, coinvolgendo la Polizia municipale e le associazioni di volontariato e a sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza del corretto smaltimento dei rifiuti. Il degrado ambientale e urbano non è un problema secondario: è un tema centrale per il benessere dei cittadini e la salvaguardia del nostro territorio. L’amministrazione deve assumersi le proprie responsabilità e dimostrare finalmente un impegno concreto”.