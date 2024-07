Fratelli di Signa: “Consiglio comunale dei ragazzi, mozione approvata all’unanimità. I giovani sono il nostro futuro”

SIGNA – Fratelli di Signa, per voce del suo capo gruppo Marco Colzi, non nasconde la propria soddisfazione per l’approvazione della mozione presentata per l’istituzione del consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze, votata all’unanimità da tutti i consiglieri, sia dei gruppi di maggioranza che di opposizione. “Questo risultato – dice Colzi – rappresenta un segnale […]

SIGNA – Fratelli di Signa, per voce del suo capo gruppo Marco Colzi, non nasconde la propria soddisfazione per l’approvazione della mozione presentata per l’istituzione del consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze, votata all’unanimità da tutti i consiglieri, sia dei gruppi di maggioranza che di opposizione. “Questo risultato – dice Colzi – rappresenta un segnale forte dell’impegno condiviso verso il futuro dei giovani e della nostra comunità”.

“I consiglieri di tutti i gruppi hanno manifestato grande entusiasmo per questa iniziativa, che si propone di riconnettere i giovani con le istituzioni e di ravvivare la loro passione per l’attività politica e civica. La mozione, che ha come obiettivo la lotta alla disaffezione politica e la promozione della partecipazione democratica, è stata accolta con sentimenti di soddisfazione e di speranza per il futuro”.

Fratelli di Signa “si impegna quindi a lavorare a stretto contatto con tutte le forze politiche per la stesura di un regolamento che disciplini il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi, assicurando che i giovani di Signa abbiano una piattaforma per esprimere le loro idee e contribuire attivamente alla vita della città. E’ la conferma del nostro impegno a sostenere i giovani, incoraggiandoli a diventare protagonisti attivi e consapevoli nel tessuto sociale e politico del nostro Comune”.