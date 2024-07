Fratelli di Signa: “Preoccupati per il sostanziale azzeramento dell’avanzo libero registrato alla chiusura del bilancio 2023”

SIGNA – Nel dibattito in corso sul bilancio del Comune di Signa, interviene anche Fratelli di Signa, per voce del suo capo gruppo Marco Colzi e dei consiglieri Luigi Forte e Mauro Golini. “Esprimiamo la nostra preoccupazione per il sostanziale azzeramento dell’avanzo libero registrato alla chiusura del bilancio 2023. L’utilizzo di questo avanzo per coprire […]

SIGNA – Nel dibattito in corso sul bilancio del Comune di Signa, interviene anche Fratelli di Signa, per voce del suo capo gruppo Marco Colzi e dei consiglieri Luigi Forte e Mauro Golini. “Esprimiamo la nostra preoccupazione per il sostanziale azzeramento dell’avanzo libero registrato alla chiusura del bilancio 2023. L’utilizzo di questo avanzo per coprire maggiori spese correnti e per finanziare investimenti, al fine dichiarato di evitare un incremento dell’indebitamento dell’ente, ha ridotto l’avanzo disponibile per eventuali emergenze a soli 33.000 euro. Inoltre, i recuperi dei crediti di dubbia esigibilità, che hanno superato la significativa cifra di 13 milioni di euro nell’ultimo bilancio, restano, al momento, non dimostrati. Questa situazione è stata ripetutamente segnalata dal collegio dei revisori. Un tema così importante come il bilancio comunale e la gestione delle entrate e delle uscite, che influenzano direttamente la vita quotidiana dei nostri cittadini, merita la nostra costante attenzione e un approfondimento puntuale. Fratelli di Signa è già impegnato in questa analisi e vuole esprimere un chiaro sostegno a Uniti Per Signa, in particolare al consigliere Vinattieri, che è stato il primo a sollevare queste importanti questioni”.