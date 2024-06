Fratelli di Signa: “Quella di Signa Libera è una scelta incomprensibile”

SIGNA – Fratelli di Signa esprime “forte rammarico per la decisione di Signa Libera di non apparentarsi a sostegno di Monia Catalano” in vista del ballottaggio previsto per il 23 e 24 giugno. Lo fa per voce del suo capolista Marco Colzi che parla senze mezze misure di “un grave errore politico. Vincenzo De Franco, […]

SIGNA – Fratelli di Signa esprime “forte rammarico per la decisione di Signa Libera di non apparentarsi a sostegno di Monia Catalano” in vista del ballottaggio previsto per il 23 e 24 giugno. Lo fa per voce del suo capolista Marco Colzi che parla senze mezze misure di “un grave errore politico. Vincenzo De Franco, leader di Signa Libera, con una scelta simile non entrerà in consiglio comunale e così non saranno rappresentanti gli oltre 500 elettori che hanno espresso il loro sostegno. Questa decisione priva questi cittadini di una voce importante nel futuro della nostra comunità. Anche per questo abbiamo teso la nostra mano verso una lista che si richiama apertamente ai comuni valori di destra. Fratelli di Signa lancia un appello a tutti gli elettori di centrodestra, inclusi coloro che hanno votato per Signa Libera, affinché partecipino al ballottaggio e sostengano Monia Catalano. L’unica discontinuità con il governo del Partito Democratico. È fondamentale che tutti coloro che condividono i valori e le visioni del centrodestra si uniscano per garantire una rappresentanza forte e coerente a livello comunale. Monia Catalano è sostenuta da liste che rappresentano ampiamente il centrodestra, e il suo programma rispecchia i principi e gli interessi della nostra comunità. Non possiamo permettere che una scelta non condivisa penalizzi il nostro futuro”.