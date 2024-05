Fratelli di Signa si presenta: “Vogliamo portare anche qui il buon governo”. Tutti i nomi dei candidati

SIGNA – Una lista formata da persone che “abbracciano” tutto il mondo civico della realtà signese: liberi professionisti, medici, ricercatori scientifici, ma anche operai, impiegati, giovani studenti e sportivi. Presentata ieri pomeriggio a Signa la lista di Fratelli di Signa, che appoggia la candidatura a sindaco di Monia Catalano per la coalizione “La Signa che vorrei”. “Un insieme di candidati – ha spiegato il capolista Marco Colzi – che vuole rappresentare i valori della destra democratica di governo”, essendo Colzi l’attuale coordinatore comunale di Fratelli d’Italia, partito rappresentato ieri dal presidente provinciale Claudio Gemelli. E ancora: “E’ nostra intenzione portare anche a Signa il buon governo, alleandosi con altre liste di estrazione anche molto diversa alla nostra, in quanto riteniamo che l’accordo di programma che abbiamo messo a punto insieme sia molto valido e vada al di là delle differenze ideologiche che possono esserci. È stato un incontro fra le persone che compongono l’anima di questa alleanza, che si stimano reciprocamente e che va oltre l’ideologia. I partiti hanno fatto un passo indietro, rinunciando al simbolo per agevolare l’incontro fra queste persone in modo che questa alleanza sia la più larga possibile pur avendo obiettivi e programma condivisi in tutto e per tutto”. “Pensiamo che Monia Catalano – conclude Colzi – sia la persona giusta per amministrare Signa: donna, civica, manager di una multinazionale con esperienza nella gestione delle risorse umane e nel budget, sicuramente molto più pragmatica e con i piedi per terra rispetto a chi finora ha amministrato”. Questi i candidati: Marco Colzi, Luigi Forte, Tatiana Gotulea, Fabio Mannini, Irene Tellini Rusticano, Paola Porlisi, Pierluigi Mazzia, Mauro Golini, Martina Taccetti, Stefano Poggini, Federica Tofani, Pierfrancesca Gallorini, Giuseppe Capoluongo, Giada Mangiavacchi, Giulia Chiesi e Paolo De Marinis.