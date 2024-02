Fratelli d’Italia, a Scandicci il primo incontro sulle politiche per la famiglia

SCANDICCI – Si terrà a Scandicci il primo incontro tematico del Dipartimento provinciale fiorentino famiglia e valori non negoziabili, promosso in collaborazione con il Coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia Firenze. “L’evento rappresenta un’importante occasione per discutere e approfondire le tematiche legate alla difesa e alla promozione della famiglia come nucleo fondante della nostra comunità. In […]

SCANDICCI – Si terrà a Scandicci il primo incontro tematico del Dipartimento provinciale fiorentino famiglia e valori non negoziabili, promosso in collaborazione con il Coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia Firenze. “L’evento rappresenta un’importante occasione per discutere e approfondire le tematiche legate alla difesa e alla promozione della famiglia come nucleo fondante della nostra comunità. In un mondo in rapida trasformazione, è essenziale sostenere politiche che rafforzino la famiglia e ne garantiscano il ruolo centrale nella formazione dei cittadini e nel tessuto sociale”, spiega Luigi Forte, responsabile provinciale Dipartimento famiglia e valori non negoziabili. “L’incontro sarà un momento per approfondire come l’agenda politica del governo Meloni abbia messo al centro la famiglia e le pari opportunità, come mai accaduto in passato”, aggiunge conclude l’onorevole Maddalena Morgante, che invece è responsabile nazionale. L’appuntamento è previsto per venerdì 1 marzo alle 17.30 presso il Castello dell’Acciaiolo a Scandicci. Durante l’incontro saranno presenti anche l’onorevole Chiara La Porta, il senatore Paolo Marcheschi e il capo gruppo FdI in Consiglio regionale, Francesco Torselli. In apertura del convegno interverranno anche il presidente provinciale FdI, Claudio Gemelli e il coordinatore regionale, onorevole Fabrizio Rossi.