Fratelli d’Italia: “Biglietti per il Tpl urbano ed extraurbani gratuiti per i volontari”

FIRENZE – “Molti sono gli studenti e cittadini che vogliono darsi da fare per raggiungere nei prossimi giorni i paesi alluvionati, per dare una mano alle popolazioni colpite, anche se sprovvisti di mezzo proprio. Per questo i consiglieri di Fdi si appellanno agli assessori competenti affinchè si attivino presso At per rendere gratuito per il mese di Novembre, il trasporto dei volontari che vogliono recarsi nei comuni toscani colpiti per aiutare i nostri concittadini in questa drammatica situazione”: a dirlo sono il capo gruppo FdI in Consiglio regionale Francesco Torselli, il capo gruppo a Palazzo Vecchio Alessandro Draghi e il consigliere comunale Jacopo Cellai.