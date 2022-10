Fratelli d’Italia Campi Bisenzio: “Campi è diventata un Far West”

CAMPI BISENZIO – “Ennesimo episodio di aggressione, questa volta la vittima è un signore di 83 anni”: a dirlo sono Giada Pucci e Pierfrancesca Gallorini, referenti comunali di FdI. “Auguriamo una pronta guarigione a Salvatore Iocca – aggiungono – e continuiamo a ribadire che la situazione è fuori controllo. È necessario attuare maggiori misure di sicurezza e controlli più ferrei perché i cittadini non sono più tranquilli di uscire liberamente neanche per fare una passeggiata in pieno giorno. Questo si aggiunge ai tanti episodi di aggressione che si stanno verificando ultimamente in città, frutto anche ad anni di amministrazioni guidate dalla sinistra che non hanno mai affrontato il problema. Ci auguriamo che il sospettato venga presto individuato e paghi per le sue azioni. Fratelli d’Italia continuerà a battersi per questo importante tema che sarà anche nel nostro programma elettorale in vista delle prossime elezioni amministrative e continuerà a farsi promotrice nell’attivare sul territorio telecamere di sorveglianza e nell’incrementare i controlli/sorveglianza da parte delle forze di polizia”.