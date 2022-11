Fratelli d’Italia Campi Bisenzio: “Spreco di energia elettrica per una strada ancora in fase di completamento”

CAMPI BISENZIO – “Apprendiamo che tra viale Roti e via Palagetta, dove sono in corso i lavori per il nuovo complesso commerciale e il completamento della tangenziale Est (che collegherà via Liberto Roti con il ponte di Maccione), si sta consumando un grande spreco di energia elettrica”: a dirlo è Giada Pucci, referente di Fratelli d’Italia nel Comune di Campi Bisenzio, che aggiunge: “Le luci, una volta accese la sera,, lo rimangono per tutta la notte, per una strada che ancora non è aperta al traffico e non usufruibile per i cittadini dato che è ancora in fase di costruzione. In un momento storico come questo, dove i cittadini stanno molto attenti al risparmio energetico, non è giusto che il Comune invece non presti la stessa attenzione. Tutto questo, fra l’altro, ha un costo per le casse di un Comune attualmente commissariato”. “Da un lato, – conclude – il Comune pubblica le disposizioni per la stagione invernale 2022/2023 e le buone pratiche per il contenimento dei consumi energetici, dall’altro si lasciano i lampioni accesi in una strada ancora chiusa al traffico. Se è questo l’esempio che dà il Comune ai cittadini, non mi sembra che sia proprio un esempio virtuoso. Chiediamo quindi al Commissario prefettizio e alla struttura amministrativa di intervenire al più presto per evitare altri, inutili sprechi”.