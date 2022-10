Fratelli d’Italia Campi: “Città paralizzata per una tubatura dell’acqua rotta”

CAMPI BISENZIO – “Campi paralizzata per una tubatura dell’acqua rotta. È da venerdì che in via dei Confini (direzione Circonvallazione Nord) si è rotto un tubo dell’acqua, causando molti disagi alla circolazione dei veicoli. La strada è rimasta chiusa per tutto il fine settimana e da questa mattina come voleva dimostrarsi la città è completamente […]

CAMPI BISENZIO – “Campi paralizzata per una tubatura dell’acqua rotta. È da venerdì che in via dei Confini (direzione Circonvallazione Nord) si è rotto un tubo dell’acqua, causando molti disagi alla circolazione dei veicoli. La strada è rimasta chiusa per tutto il fine settimana e da questa mattina come voleva dimostrarsi la città è completamente paralizzata, causando molti problemi anche al passaggio dei mezzi di soccorso”: a dirlo sono Giada Pucci e Pierfrancesca Gallorini, referenti comunali di FdI. “Abbiamo ricevuto tante segnalazioni dagli automobilisti inferociti anche per la cattiva gestione del semaforo poiché non conforme alle esigenze della circolazione. Non è stato tenuto conto del fatto che il transito è più sostenuto al mattino e al pomeriggio poiché ci sono le scuole e le persone che si recano o tornano dal lavoro. Questo perché la società che se ne è presa in carico non si è preoccupata di intervenire nel fine settimana o in notturna per ovviare a questi disagi. Non sono stati istituiti inoltre percorsi alternativi, né si è vista la presenza dei vigili urbani per far defluire il traffico. Le responsabilità politiche di questo scempio sono chiare e di un colore ben preciso. Senza se senza ma”.