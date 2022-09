Fratelli d’Italia Campi: “Elezioni, la sinistra ha fallito e i cittadini lo hanno “certificato”…”

CAMPI BISENZIO – Affermazione al Senato e anche alla Camera, sia come partito che come coalizione. Fratelli d’Italia ha fatto il pieno a Campi Bisenzio e per questo “vogliamo ringraziare i molti cittadini campigiani per aver riposto fiducia in noi. Un risultato storico per Campi, siamo il primo partito con oltre il 26% di voti, […]

CAMPI BISENZIO – Affermazione al Senato e anche alla Camera, sia come partito che come coalizione. Fratelli d’Italia ha fatto il pieno a Campi Bisenzio e per questo “vogliamo ringraziare i molti cittadini campigiani per aver riposto fiducia in noi. Un risultato storico per Campi, siamo il primo partito con oltre il 26% di voti, nonché primi con la coalizione con il 38% di voti – dichiarano Giada Pucci e Pierfrancesca Gallorini (referenti di Fratelli d’Italia Campi) – la nostra candidata all’uninominale della Camera, Chiara Mazzei, ha ottenuto circa 600 voti in più rispetto al sindaco uscente Emiliano Fossi. Il messaggio che i campigiani hanno lanciato a questa tornata elettorale è stato forte e chiaro e lo sarà stato anche per l’amministrazione comunale e l’ex sindaco di Campi, il quale si è dimesso per potersi candidare alle politiche consegnando il Comune al commissario. La sinistra ha fallito e i cittadini lo hanno certificato, qui non si vota più per tradizione/consuetudine a sinistra, ma quest’ultimi hanno dimostrato di saper scegliere la coerenza e di penalizzare chi invece ha governato male la città, deludendoli”.

“Un ringraziamento va anche ai molti militanti, sostenitori e simpatizzanti che si sono fatti in quattro per questa breve ma intensa campagna elettorale, con i gazebo settimanali e con i volantinaggi e un grazie va anche ai volontari che ci hanno aiutati ai seggi come rappresentanti di lista. Questi risultati ci caricano di responsabilità, ma sono anche una sfida a migliorarci per ottenere ancora maggiore fiducia da parte dei campigiani per vincere alle comunali che avranno luogo tra pochi mesi. Siamo cresciuti in termini di persone come coordinamento cittadino e abbiamo formato un gruppo che è in continua crescita. Dunque ci impegneremo al massimo per non deludere i cittadini e per riportare l’Italia al posto che le compete, dopo dieci anni di malgoverno del PD, che ha creato danni difficilissimi da riparare. Siamo pronti a governare l’Italia. Nelle prossime settimane dovremmo definire le mosse per le elezioni amministrative insieme al presidente provinciale di FdI, Claudio Gemelli”, concludono.