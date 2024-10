Fratelli d’Italia: “Che la maggioranza non fosse adeguata a governare lo sapevamo, adesso c’è la riprova”

CAMPI BISENZIO – “Che la maggioranza di Campi Bisenzio non fosse adeguata a governare lo sapevamo di già, ma adesso ne abbiamo la prova”. a dirlo sono Pierfrancesca Gallorini, coordinatrice Fratelli d’Italia Campi Bisenzio, e Roberto Valerio, capo gruppo di Fratelli d’Italia (nella foto). “A un anno e mezzo dalle elezioni – aggiungono – non sono […]

CAMPI BISENZIO – “Che la maggioranza di Campi Bisenzio non fosse adeguata a governare lo sapevamo di già, ma adesso ne abbiamo la prova”. a dirlo sono Pierfrancesca Gallorini, coordinatrice Fratelli d’Italia Campi Bisenzio, e Roberto Valerio, capo gruppo di Fratelli d’Italia (nella foto). “A un anno e mezzo dalle elezioni – aggiungono – non sono in grado di mantenere unita la maggioranza che perde pezzi e numeri. E questa approssimazione nel gestire le cose interne purtroppo i campigiani l’hanno vista anche nella gestione della città in quest’anno di giunta Tagliaferri. Anno sicuramente difficile, ma le risposte attese non sono nemmeno lontanamente arrivate. Noi come unica forza di opposizione veramente alternativa a questa giunta, oggi più debole che mai, vigileremo con attenzione sugli sviluppi della situazione politica. E ovviamente siamo pronti a rappresentare l’alternativa qualora la maggioranza rimasta si dimostrasse ancora più fragile di quello che già è”.