Fratelli d’Italia chiede di fare chiarezza sui casi di salmonellosi

SESTO FIORENTINO – I consiglieri di Fratelli d’Italia dei Comuni di Sesto Fiorentino, Calenzano, Campi Bisenzio, Signa, Barberino di Mugello e Carmignano chiedono di fare chiarezza sui casi di salmonellosi nelle scuole servite dalla mensa pubblica Qualità e Servizi.

“Chiediamo di fare luce su tutta la vicenda – dice Stefano Mengato, consigliere a Sesto Fiorentino – perchè ci sono punti non chiariti come quelli relativi ai dati dei bambini coinvolti. Si parla di 224 casi, secondo il comitato dei genitori il numero sembra essere molto più alto. C’è stata una mancanza di rispetto nei confronti della famiglie che hanno subito grossi danni e i Comuni non hanno neppure prospettato un minimo di sconto sulla tariffa della mensa scolastica per i mesi di settembre e ottobre”.

“A Calenzano ci sono stati casi segnalati di bambini che frequentano asili privati che hanno convenzione mensa via del Colle, siamo stati colpiti ma in modo indiretto – dice Monica Castro che annuncia di voler presentare al prossimo consiglio una interrogazione per “fare chiarezza sulla attività lavorativa di Qualità e servizi”.

I consiglieri di Fratelli d’Italia nei loro consigli comunali si stanno muovendo per far luce sulla vicenda come a Barberino di Mugello, dove la capogruppio Silvia Castellani ha presentato al consiglio una mozione per chiedere una commissione d’inchiesta interna poi respinta. E ora vuole risposte sui contratti di lavoro, sul bilancio degli ultimi tre anni e anche sull’elenco dei fornitori di Qualità e Servizi. “A Signa abbiamo avuto un caso accertato di un bambino che frequenta la scuola in un comune limitrofo – dice il consigliere Luigi Forte – Quello che è mancato è la comunicazione dei sindaci in consiglio comunale. Questa vicenda è stata trattata in modo che possiamo definire ‘scomposto’ e con chiarezza”. Il capogruppo di Campi Bisenzio, Roberto Valerio ricorda che Qualità e Servizi “è recidiva su questo aspetto. L’idea è quello di andare tutti insieme noi consiglieri a fare le verifiche. I bambini sono indifesi e il nostro compito è andare fino in fondo”. Situazione diversa nelle scuole di Carmignano dove Qualità e Servizi ha avvitato il servizio alla fine di settembre. “Il Comune ha il 9 per cento di quote dell’azienda – dice il capogruppo Giovanni Sardi – ma la situazione ha generato preoccupazione per le famiglie che avevano iscritto i figli alla mensa. Bisogna stare attenti anche a come vengono veicolati i cibi: il trasporto dei pasti, infatti, può creare una situazione di criticità”. Anche la consigliera regionale di FdI Elisa Tozzi chiede chiarezza sulla vicenda, ma anche sull’attività lavorativa all’interno del centro cottura di via del Colle.