Fratelli d’Italia: “Chiudere gli istituti scolastici. Le attività di didattica si facciano da casa”

FIRENZE – “Le attività di didattica a distanza proseguiranno regolarmente anche a scuole chiuse perché affidate al senso di responsabilità e all’attaccamento al proprio lavoro e ai propri studenti che stanno dimostrando tutti i docenti di ogni parte d’Italia. Bisogna chiudere gli istituti scolastici, tutti a casa. Chiediamo che l’appello lanciato dai nostri deputati Carmela Ella Bucalo, Paola Frassinetti e Federico Mollicone venga recepito dal presidente del consiglio, dal ministro dell’istruzione e dal Governatore della Toscana”: a parlare così sono Michela Senesi ed Elena Bardelli, entrambe del Dipartimento regionale toscano scuola e istruzione di Fratelli d’Italia, insieme agli altri insegnanti del gruppo, che aggiungono: “Non ha alcun senso continuare a lasciare aperti gli istituti scolastici che già da oltre 20 giorni sono chiusi per gli studenti. A maggior ragione che da nord a sud, l’attività didattica sta proseguendo con ottimi risultati e con grande senso del dovere, in modalità on-line. Non c’è nessun principio ostativo a continuare da casa in smart working per presidi, bidelli, segretari, personale amministrativo e ausiliario. Chiudere materialmente gli istituti per limitare ulteriormente gli spostamenti è un provvedimento a tutela della salute pubblica, prima ancora che di buon senso. Dal presidente Conte, considerate le ultime stringenti misure, ci saremmo aspettati, anche per dirigenti scolastici, Dsga e personale Ata, un’iniziativa a tutela della salute. Il governo non può trascurare questi cittadini che giornalmente recandosi a scuola, rischiano la vita. Non siamo più nel medioevo e grazie alle nuove tecnologie, si può continuare ad essere “presenti” e soprattutto produttivi”.