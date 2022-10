Fratelli d’Italia: “Cimitero di San Mauro, il Pd e la capo gruppo Valguarnera “mistificano”, come al solito…”

SIGNA – Prima il consiglio comunale nel corso del quale è stata approvata una variazione di bilancio che consentirà di utilizzare quei soldi per il cimitero di San Mauro. Poi le parole della capo gruppo del Pd, Viola Valguarnera (sulla pagina Facebook del partito, “l’opposizione fa solo propaganda”). Da qui la presa di posizione di Fratelli d’Italia per voce del suo coordinatore comunale Marco Colzi e del consigliere di Fratelli d’Italia-Signa Libera, Vincenzo De Franco: “Fratelli d’Italia ha votato contro la variazione numero 8 al bilancio di previsione 2022/2024 e non contro la ristrutturazione del cimitero di San Mauro, che a oggi non esiste come progetto. Siamo di fronte alla solita mistificazione da parte del Pd e della capo gruppo Viola Valguarnera, o, ancora peggio, la stessa capo gruppo non ha chiaro cosa vota nel consiglio comunale”.

“In tale provvedimento, – aggiungono – oltre a uno stanziamento di poche decine di migliaia di euro per il cimitero di San Mauro, che avrebbe bisogno di importi ben superiori, da noi ipotizzati in non meno di 6/700.000 euro, erano previste voci di spesa da noi non votabili, fra le quali: 15.000 di ulteriori spese legali, spese legali che già in precedenza ammontavano a una cifra altissima, visti i numerosi contenziosi in cui è coinvolto, e spesso soccombe, il Comune di Signa. Ma non è tutto: si stanziano soldi ma non si vede né uno straccio di progetto, né di capitolato. Quindi si fa propaganda e basta, inserendo 50.000 euro per un cimitero che avrebbe bisogno di almeno 10 volte tanto. In più, nella riunione di luglio alla Misericordia di San Mauro il sindaco affermò che a settembre avrebbero cominciato a sistemare il cimitero: in questo consiglio comunale già si sposta a dicembre. Quindi si mette in un provvedimento una cifra bassissima per il cimitero di San Mauro insieme ad altre somme non votabili dall’opposizione: è una pratica vecchia quanto chi l’ha suggerita. Infine, si stanziano 50.000 euro per il cimitero mentre se ne spendono 600.000 per acquistare l’ex American Show dal circolo Arci Donizetti per fare un teatro inutile per il cui adeguamento, ovviamente, serviranno altri soldi. Questo mentre San Mauro aspetta la ristrutturazione del cimitero da 10 anni e purtroppo continuerà ancora ad aspettare”.