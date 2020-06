Fratelli d’Italia: “Da fine maggio sembra che a Signa non ci siano nuovi casi. Ma è realmente così?”

SIGNA – Non si ferma il dibattito sulla chiusura dell’Urp dei giorni scorsi. A prendere posizione è ancora una volta il coordinamento comunale di Fratelli d’Italia che, in una nota, “osserva come nel corso del consiglio comunale di lunedì scorso il sindaco, nel rispondere a una precisa interrogazione in merito, del gruppo Lega Salvini di Signa, avrebbe in pratica confermato il caso di positività al Covid-19. Sindaco che si è lungamente soffermato su come l’amministrazione comunale abbia gestito bene l’emergenza, ma non ha chiarito i motivi per i quali, dal 27 maggio in poi, ha continuato quotidianamente ad affermare che a Signa non c’erano casi di positività, pur essendo a conoscenza di quello che sarebbe avvenuto all’interno dell’Urp. Si è trincerato dietro motivazioni relative alla privacy, per noi riportare quanto sarebbe successo non sarebbe stata una violazione della suddetta privacy, ma un corretto atto di trasparenza. Come un atto di trasparenza sarebbe stato chiarire, sempre nella stessa sede del consiglio comunale, i motivi della chiusura dell’Urp, cosa che non è stata specificata “.