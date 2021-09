Fratelli d’Italia “Degrado al parcheggio del Centro di via Gramsci”

SESTO FIORENTINO – Degrado e mancanza di decoro: questa la denuncia di Fratelli d’Italia. “E’ questa una delle denunce che ormai da tempo andiamo facendo inascoltati,è una situazione che sta assumendo contorni che hanno del preoccupante e che però non trovano riscontro ne ascolto da parte di questa ormai uscente Amministrazione. – dice, in una […]

SESTO FIORENTINO – Degrado e mancanza di decoro: questa la denuncia di Fratelli d’Italia. “E’ questa una delle denunce che ormai da tempo andiamo facendo inascoltati,è una situazione che sta assumendo contorni che hanno del preoccupante e che però non trovano riscontro ne ascolto da parte di questa ormai uscente Amministrazione. – dice, in una nota Romeo Rosano Fratelli d’italia Sesto Fiorentino – E’ un degrado che investe l’ambiente,trascurato quando non vandalizzato,è un degrado che vede delinquenza minorile (la ormai famosa baby gang) agire indisturbata in tutto il centro del Comune”.

Fratelli d’Italia si sofferma sul parcheggio comunale di via Gramsci, “nel cuore del centro storico, – dice Rosano – che è ormai estremamente pericoloso. Pericoloso perché tre estintori su cinque sono stati distrutti ed in caso di bisogno non si può intervenire tempestivamente e scongiurare incendi che potrebbero andare ad investire immobili confinanti”.

“Questa situazione è stata posta all’attenzione dell’amministrazione comunale,dei Vigili urbani,dell’URP più volte e da mesi. – prosegue la nota di Fratelli d’Italia – Ma, a tutt’oggi,nulla è stato fatto perché si ponesse riparo e si rimettesse in sicurezza tale parcheggio. Dimenticanza? Trascuratezza? Strafottenza? Non sappiamo come definirla. Certo è che la situazione si va ripetendo un po dovunque,piazza de Amicis, largo 5 maggio,attrezzature per l’infanzia poste in vari giardinetti tra cui quello di piazza San Francesco. Eppure pensavamo che,almeno in prossimità di elezioni comunali,si facessero lavori che da tempo dormivano il sonno della dimenticanza. Questo è uno dei tanti motivi per cui necessita cambiare rotta ed equipaggio se vogliamo portare la nave in porto. Comunque s’intervenga subito per scongiurare possibili gravi futuri problemi”.