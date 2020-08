Fratelli d’Italia e le regionali, ecco chi sono i quattro candidati per il Collegio 4

PIANA FIORENTINA – Fabio Casini, Manola Aiazzi, Gianni Bini e Lara Brogelli: è questa la squadra di candidati che Fratelli d’Italia ha scelto per il collegio Firenze 4 (Scandicci-Piana fiorentina) per le prossime elezioni regionali e “presentata” dal presidente provinciale, Claudio Gemelli (nella foto). “Una squadra forte e ambiziosa quella scelta da Fratelli d’Italia per il collegio Firenze 4, – dice Gemelli – un’area importante per diverse questioni strategiche ancora aperte a livello regionale.Con questi nomi abbiamo voluto rappresentare il territorio del collegio valorizzando non solo l’impegno ma anche le storie politiche dei singoli candidati. Infatti, oltre a soggetti che già da tempo fanno parte di FDI, troviamo in lista anche due candidature indipendenti (Manola Aiazzi e Gianni Bini), ossia di persone non iscritte al partito e di provenienza civica ma con cui negli anni si è avviata una proficua collaborazione politica ed identità di vedute”. “Abbiamo quindi voluto valorizzare persone che per il loro impegno politico e civico si sono distinte nei rispettivi territori della Piana, – continua Gemelli – questo a dimostrazione di quanto il nostro sia un partito inclusivo, capace di essere attrattivo e costantemente in crescita anche in provincia di Firenze. Siamo sicuri che faremo un ottimo risultato in un collegio importante come Firenze 4, non solo grazie ai candidati proposti ma anche grazie a tutta la squadra di Fratelli d’Italia della Piana fiorentina. Un gruppo coeso di eletti, dirigenti e simpatizzanti che con un instancabile lavoro si stanno distinguendo come forza politica di qualità in tutti i Comuni del collegio”.