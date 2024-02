Fratelli d’Italia: “Inammissibile che Campi e Sesto non abbiano celebrato il “Giorno del ricordo”…”

CAMPI BISENZIO – “Inammissibile che Campi Bisenzio e Sesto Fiorentino oggi non abbiano celebrato la giornata del ricordo in memoria delle vittime delle Foibe. Amministrazioni di sinsitra ideologica che ancora una volta si “dimenticano di ricordare”: a dirlo sono Pierfrancesca Gallorini, Roberto Valerio e Stefano Mengato, rispettivamente coordinatrice a Campi Bisenzio di Fratelli d’Italia e capi gruppo del partito a Campi Bisenzio e Sesto Fiorentino. “Questi due Comuni – aggiungono – sono rimasti quasi gli unici a non mettere in campo nessuna iniziativa per commemorare l’eccidio delle Foibe. Inoltre, Sesto Fiorentino non ha neppure rispettato l’invito della Presidenza del Consiglio a esporre le bandiere a mezz’asta. Concludendo, a questo proposito, vogliamo ricordare le parole del presidente Mattarella: “I tentativi di oblio, di negazione o di minimizzazione sono un affronto alle vittime e alle loro famiglie e un danno inestimabile per la coscienza collettiva di un popolo e di una nazione”…”.