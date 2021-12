Fratelli d’Italia: “La coerenza paga, tre amministratori locali ed ex dirigenti del centro-destra entrano nel nostro partito”

FIRENZE – Oggi il presidente del gruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Francesco Torselli, insieme al coordinatore metropolitano di FdI, Claudio Gemelli, “ha dato il benvenuto – si legge in una nota – a Giampaolo Giannelli (consigliere comunale a Dicomano), Giorgio Laici e Maria Gaetano (consiglieri comunali a Barberino nel Mugello) oltre a una […]

FIRENZE – Oggi il presidente del gruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Francesco Torselli, insieme al coordinatore metropolitano di FdI, Claudio Gemelli, “ha dato il benvenuto – si legge in una nota – a Giampaolo Giannelli (consigliere comunale a Dicomano), Giorgio Laici e Maria Gaetano (consiglieri comunali a Barberino nel Mugello) oltre a una serie di ex dirigenti del centro-destra come Leonardo Resia – già coordinatore di Forza Italia a Vaglia – e Giorgio Gargiulo – già consigliere comunale e responsabile di Sesto Fiorentino per il Popolo delle Libertà – che hanno deciso di aderire al partito di Giorgia Meloni“.

“Siamo orgogliosi di annunciare questi nuovi ingressi in Fratelli d’Italia per due motivi: perché si tratta di amministratori qualificati che porteranno un contributo importante al nostro movimento, ma anche perché la loro scelta ribadisce e premia il percorso che stiamo costruendo. Giannnelli, Laici, Gaetano, Resia e Gargiulo, non lasciano un partito per un altro, ma dopo essersi ritrovati senza una ‘casa’ politica, hanno scelto di riprendere il loro impegno, oggi, in Fratelli d’Italia. Segno questo che la nostra coerenza paga”, ha dichiarato Torselli.

“E’ fuori di dubbio che la comunità umana e politica di Giorgia Meloni rappresenti un’alternativa valida, strutturata e capace di penetrare anche nelle aree più ostinatamente rosse: per tale motivo, da oggi, questi nuovi eletti e dirigenti faranno da argine allo strapotere del Partito Democratico e saranno un presidio concreto all’egemonico governo della sinistra”, conclude Gemelli.

“Con Giorgia Meloni – sottolinea Giannelli – per la prima volta in Italia abbiamo la possibilità che nasca un vero partito di destra e conservatore capace di aspirare a traguardi importanti. Con Fratelli d’Italia sarà possibile sviluppare un radicamento territoriale di destra in un territorio ostile come il Mugello”. “Credo nella coerenza e in una destra moderna e conservatrice. Oggi soltanto Fratelli d’Italia rappresenta questo perciò ho deciso di aderirvi” spiega Laici.