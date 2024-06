Fratelli d’Italia lancia la “volata finale”: a Roma insieme a Giorgia Meloni sul palco anche Gianni Cenni

PRATO – Appuntamento nella capitale oggi in piazza del Popolo per Fratelli d’Italia. Che lancia così la “volata finale” per le Europee davanti a migliaia di persone che, sfidando il caldo, hanno sventolato bandiere tricolore, intonato “Il cielo è sempre più blu” di Rino Gaetano, e applaudito i big del partito in attesa del comizio […]

PRATO – Appuntamento nella capitale oggi in piazza del Popolo per Fratelli d’Italia. Che lancia così la “volata finale” per le Europee davanti a migliaia di persone che, sfidando il caldo, hanno sventolato bandiere tricolore, intonato “Il cielo è sempre più blu” di Rino Gaetano, e applaudito i big del partito in attesa del comizio del presidente del Consiglio e leader di FdI, Giorgia Meloni, capolista in tutte le Circoscrizioni. Una festa all’insegna dell’Europa ma anche delle elezioni comunali che interessano migliaia di Comuni tra i quali una trentina di capoluoghi di provincia. Sul palco, la Meloni ha voluto gli otto candidati sindaci che il partito esprime nei capoluoghi (Prato, Ascoli, Avellino, Bergamo, Biella, Lecce, Modena, Rovigo). “Sono uno di voi – ha detto Gianni Cenni – e quando mi è stato chiesto di mettermi a disposizione, non ho esitato e l’ho fatto per amore della mia città che è Prato, la seconda città della Toscana, terza del centro Italia, il più grande distretto tessile d’Europa”.

Come gli altri suoi colleghi, Gianni Cenni ha parlato dei valori che contraddistinguono la sua campagna elettorale e, più in generale, il centrodestra: “Noi siamo quelli che hanno raccolto sfide impossibili, che hanno preso tante opportunità al volo e che non si sono mai fermati anche quando tutti lo avrebbero fatto, la mia è una campagna tra la gente e per la gente, all’insegna dell’ascolto che è una delle doti, una delle più grandi capacità che mai perderemo. Le elezioni sono alle porte e io sono pronto a governare Prato che chiede un cambio di passo”. Nutrita la delegazione di Fratelli d’Italia arrivata da Prato a Roma per partecipare al grande evento di Giorgia Meloni. “Un’emozione fortissima, – ha detto Gianni Cenni – una spinta formidabile per questi ultimi giorni di una campagna elettorale intensa, bellissima, arricchente, inclusiva”. Ultimi giorni che seguono la scia di queste settimana di incontri e confronti con i cittadini, le associazioni di categoria, il terzo settore, il mondo dello sport e della scuola, i comitati di quartiere: “Un grande impegno alla ricerca di tutte le soluzioni che servono per risvegliare la città, occasioni di confronto per scrivere tutti insieme il futuro di Prato”.