Fratelli d’Italia: “L’inchiesta a Campi Bisenzio? Attenderemo che la giustizia faccia il suo corso”

FIRENZE – “Attenderemo che la giustizia faccia il suo corso e i fatti vengano accertati correttamente”: lo dicono in una nota i consiglieri metropolitani di Fratelli d’Italia nel Centrodestra Claudio Gemelli, Alessandro Scipioni e Alessandra Gallego in merito all’inchiesta per peculato che ha coinvolto un ex assessore e un funzionario del Comune di Campi. “Le cronache delle ultime ore – aggiungono – destano preoccupazione e dimostrano come negli enti locali servano più controlli. Siamo un partito convintamente garantista e attenderemo che la giustizia faccia il suo corso e i fatti vengano accertati correttamente. Tuttavia se le ipotesi di reato fossero confermate saremmo davanti a un caso molto antipatico di peculato d’uso per aver utilizzato l’auto del Comune numerose volte per finalità private, raggiungendo con questa la propria abitazione o altri luoghi, anche in Comuni vicini. Un atteggiamento non tollerabile anche dal punto di vista politico, soprattutto se la condotta proviene da parte di chi rappresenta le istituzioni ai più alti vertici dell’ente locale e dovrebbe invece dare il buon esempio nella gestione di ciò che è pubblico. Ci auguriamo che i fatti vengano chiariti quanto prima anche dai diretti interessati, anche per ridare dignità al Comune di Campi Bisenzio, già costretto al commissariamento per le note vicende politico-elettorali”.