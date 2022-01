Fratelli d’Italia: “Ma a Signa la Lega è all’opposizione o in maggioranza?”

SIGNA – E’ una dura presa di posizione quella che Fratelli d’Italia prende nei confronti della Lega. E lo fa con il suo consigliere comunale Vincenzo De Franco, che è anche rappresentante di Signa Libera, e il coordinatore comunale Marco Colzi: “”Ma la Lega a Signa è all’opposizione o in maggioranza? La Lega dovrebbe spiegarlo, sia agli alleati che agli elettori. Visti i continui attacchi sui social contro gli stessi alleati e il comportamento politicamente discutibile tenuto in consiglio comunale, dove spesso vota con la maggioranza e, quando proprio non può farlo, loda le iniziative dell’amministrazione pur votando contro per dovere politico. Infine, facciamo notare l’assenza totale di atti presentati dal gruppo Lega fin da quando Vincenzo De Franco ne è uscito per entrare in Fratelli d’Italia. Per tutti questi motivi sarebbe importante che la Lega di Signa spiegasse agli alleati e a chi l’ha votata nel 2019 se è intenzionata a rimanere all’opposizione oppure a entrare nella maggioranza che governa il nostro Comune. Oramai è improcrastinabile un chiarimento, visto che da molti mesi la Lega a Signa sembra più impegnata ad attaccare noi che a fare concreta opposizione alla maggioranza che governa Signa”.