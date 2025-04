Fratelli d’Italia: “Ponte al Mulino, più rispetto per i poggesi che proprio sulla viabilità vogliono scelte diverse”

POGGIO A CAIANO – Ponte al Mulino, il direttivo poggese di Fratelli d’Italia dice la sua dopo l’incontro dei giorni scorsi fra la Provincia e i Comuni di Prato e Poggio a Caiano: “Prendiamo atto che non ci sono ostacoli tecnici alla riapertura del ponte a doppio senso di circolazione, una volta avuta l’autorizzazione da parte Sovrintendenza ai beni paesaggistici, per l’installazione dell’impianto semaforico per regolare i mezzi pesanti. Per quanto riguarda il consiglio politico di congelare la situazione attuale della viabilità, potremmo anche comprendere l’abitudine del Partito Democratico che pretenderebbe di continuare a decidere anche quando non governa il territorio interessato, ma non possiamo sopportare l’idea che possa mancare di rispetto ai poggesi considerati da Prato da sempre suoi sudditi. Non ci interessano gli scontri e le lotte interne nel Pd che è disposto a penalizzare i poggesi pur di non andare contro le scelte fatte a suo tempo dall’ex sindaco Puggelli, ma pretendiamo rispetto per tutti quei cittadini che hanno deciso per Poggio a Caiano di fare una scelta diversa proprio sulla viabilità che era alla base del programma elettorale della lista civica di Palandri che FdI appoggia e sostiene fin dall’inizio e che ha diritto di governare con il mandato affidatogli dalla maggioranza degli elettori di Poggio a Caiano”.