Fratelli d’Italia: “Preoccupati per un’eventuale nomina ad assessore di Enrico Rossi a Signa”

SIGNA – Si rincorrono, da un paio di giorni, le voci su una possibile nomina di Enrico Rossi, attuale presidente della Regione Toscana, come assessore nel Comune di Signa. Sul punto intervengono il coordinatore comunale di Fratelli d’Italia a Signa, Marco Colzi, e il responsabile FDI della Piana fiorentina, Luigi Forte. “In un articolo apparso ieri sul quotidiano “La Nazione”, – dicono – non solo il sindaco Fossi non smentisce la notizia, ma, anzi, fa trasparire che questa nefasta possibilità possa avverarsi. Rossi è il peggior presidente della Regione Toscana da cinquant’anni a questa parte: sotto di lui lo scandalo della Asl di Massa e il famoso “buco” di diversi milioni, lo storia dei respiratori mai arrivati, anche se pagati, per 7 milioni di euro e, per il nostro territorio, il dissolvimento nel nulla di 30 milioni di euro per la Bretella Stagno – Prato che doveva risolvere le questioni del traffico anche del Ponte a Signa. Tutto questo esce nello stesso giorno in cui si viene a sapere dell’epurazione di Paolo Bambagioni dal Pd con, sullo sfondo, l’impegno dello stesso sulla vicenda del Forteto. Il Pd a livello locale e regionale continua a dare dimostrazione di assoluto disprezzo del territorio, di disinteresse in merito ai problemi mai risolti in 70 anni di “dominio”, di logiche lontane dal sentire comune e una gestione del potere a totale discapito delle esigenze dei cittadini. Tutto questo è ben noto a Signa, dove l’attuale amministrazione comunale si dimostra assolutamente non all’altezza di amministrare il Comune”. “A loro fa eco il presidente provinciale di Fratelli d’Italia e consigliere metropolitano, Claudio Gemelli: “Probabilmente Rossi sta cercando un posto dove sistemarsi dopo la propria esperienza da governatore, come se fosse dovuto. Ma ci chiediamo perché Signa? Quali meriti ha Rossi per andare a fare l’assessore proprio a Signa? Attendiamo fiduciosi che il sindaco Fossi ci dia spiegazioni. Intanto pretendiamo serietà e rispetto per le istruzioni che non sono un luogo dove sistemare i politici senza poltrone”. I tre esponenti di Fratelli d’Italia quindi concludono: “Per questi motivi siamo contrari ed esprimiamo preoccupazione per una nomina che non ha alcun tipo di legame e di interesse con il territorio e con i cittadini signesi, ma solo di logica spartitoria del potere e di continuità, per Rossi, di poter rimanere nel Comitato europeo delle Regioni (Cor), organo consultivo dell’Unione europea composto da rappresentanti di enti locali e regionali d’Europa”.