Fratelli d’Italia Sesto Fiorentino: “Risultato superiore alle previsioni”

SESTO FIORENTINO – “La scelta degli Italiani a queste elezioni è stata chiara per tutti”: il capo gruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale, Stefano Mengato, commenta così l’esito del voto: “La coerenza di FdI con la sua leader Giorgia Meloni – aggiunge – ha ripagato anni di opposizione, portandoci ad essere il primo partito d’Italia, ma non solo, perché FdI è anche il secondo partito a Sesto Fiorentino, con oltre il 16% dei voti, sorpassando di oltre 3 punti il partito del sindaco Falchi. Il partito che rappresento ha ottenuto a questa tornata elettorale un risultato storico anche a Sesto, che ricordo alle precedenti politiche aveva ottenuto meno del 3%. Ringrazio i militanti, i volontari e i rappresentanti di lista per l’impegno dimostrato in questa campagna elettorale, ma soprattutto ringrazio gli elettori, confermando che continuerò il mio impegno in consiglio comunale insieme agli amici della Lega, pronti a rappresentare tutto il centro-destra unito”.