Fratelli d’Italia Sesto: “La maggioranza scricchiola ancora una volta, questa volta sulla Multiutility”

SESTO FIORENTINO – “Il sindaco Falchi ha deciso in autonomia di votare contro al “Progetto della Multiutility”, dimenticandosi che la sede opportuna per discutere su un tema così importante e impattante sui cittadini, è il consiglio comunale”: parole, queste, di Stefano Mengato, consigliere comunale di Fratelli d’Italia. “Viene il dubbio – aggiunge – che volessero evitare l’imbarazzo del Pd che in quasi tutti i Comuni interessati al progetto, ha votato a favore. Mossa che però non è stata gradita neppure dal segretario comunale del Pd sestese, nonché capo gruppo in consiglio, che sui social ha criticato questa scelta. Inoltre il sindaco sembra di nuovo dimenticarsi che è presente un’opposizione che merita rispetto, ma che a quanto pare fatica ancora ad accettare. Nello scorso consiglio comunale, il consigliere Toccafondi (Italia Viva-Azione) ha presentato una mozione a favore della Multiutility, chiedendo chiaramente al Pd di schierarsi su sì o no. Dopo alcuni scambi verbali si è giunti al voto e i “Democratici” hanno deciso di andare contro la linea regionale del loro stesso partito votando contro; ma, colpo di scena, un consigliere del Pd ha votato a favore, schierandosi chiaramente contro la scelta del sindaco Falchi. La maggioranza evidentemente scricchiola e non è la prima volta: ricorderete la divisione sulla decisione dell’invio delle armi all’Ucraina, con il Pd favorevole e tutto il resto della maggioranza contraria. Anche sul progetto della costruzione dell’ennesimo supermercato nell’area Ginori il segretario comunale del Pd si era esposto sui social, confermando la posizione che aveva espresso negli anni in cui era all’opposizione, salvo poi fare marcia indietro in consiglio, senza voler parlare dell’aeroporto, dove sono favorevoli o contrari a giorni alterni. La domanda da porsi è il motivo per il quale il Pd sestese abbia deciso, alle amministrative, di allearsi con SI, se così spesso si trovano in disaccordo sulla condivisione delle varie scelte politiche. Pare davvero una telenovela…”.