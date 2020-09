Fratelli d’Italia Signa: “Dispiaciuti dall’esito del voto ma stimolati a fare sempre meglio per il futuro”

SIGNA – Dopo Fratelli d’Italia della Piana, è la volta di Fratelli d’Italia Signa a prendere in esame l’esito del voto alle recenti elezioni regionali. Fratelli d’Italia che non nasconde il proprio “dispiacere per la sconfitta di Susanna Ceccardi” ma al tempo stesso “è molto soddisfatto del risultato della lista e dei candidati nel nostro […]

SIGNA – Dopo Fratelli d’Italia della Piana, è la volta di Fratelli d’Italia Signa a prendere in esame l’esito del voto alle recenti elezioni regionali. Fratelli d’Italia che non nasconde il proprio “dispiacere per la sconfitta di Susanna Ceccardi” ma al tempo stesso “è molto soddisfatto del risultato della lista e dei candidati nel nostro Comune, in provincia e nella regione. Un plauso particolare ai quattro candidati nella nostra circoscrizione: Fabio Casini, che ha ottenuto un grande successo personale con 1.638 preferenze, Manola Aiazzi, Lara Brogelli e Gianni Bini, che hanno ottenuto ottimi risultati in termini di preferenze”.

Entrando nello specifico del voto, “siamo dispiaciuti – spiegano in un comunicato – perché i sondaggi vedevano la coalizione di centro-destra avanti fino a pochi giorni prima del voto, poi il Pd ha mobilitato i suoi “apparati”, fatti da sindacati, partecipate e associazionismo, attraverso i quali riesce ancora, anche se sempre meno, a condizionare il voto in Toscana. Questo ci servirà da stimolo per i prossimi appuntamenti elettorali: miglioreremo la nostra organizzazione e per renderla più efficiente laddove non lo è stata. Comunque questo risultato fa capire chiaramente che la Toscana non è più una roccaforte inespugnabile ma una regione che presto reagirà all’immobilismo della sinistra”.

Per quanto riguarda il risultato nel Comune di Signa, invece, Fratelli d’Italia “vuole ringraziare i nostri elettori che ci hanno premiato con l’11% dei voti, un risultato mai raggiunto dalla destra, nemmeno ai tempi di Alleanza Nazionale. Oltre agli elettori, vogliamo ringraziare tutti i nostri iscritti e simpatizzanti, che hanno reso possibile, con il loro lavoro, questo successo della lista”.

“Rimandiamo a più avanti – conclude il comunicato – ogni analisi politica, anche se dobbiamo evidenziare il netto calo del Pd rispetto sia alle regionali di 5 anni fa, di oltre 1.500 voti, che alle amministrative dello scorso anno.Tale calo rappresenta il 22% in meno di consensi in 5 anni, nonché il quasi totale riassorbimento del nostro elettorato che, nelle passate tornate elettorali, sosteneva Paolo Bambagioni per la fiducia riposta nella sua persona. Questo è chiaro segno che i signesi non sono contenti di come è amministrato il Comune”.