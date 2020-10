Fratelli d’Italia Signa: “Irrisolti, anzi aggravati i problemi del cimitero di San Mauro”

SIGNA – “A quasi un anno dal consiglio straordinario sulla situazione del cimitero di San Mauro e a circa 3 settimane dalla prossima commemorazione dei defunti, la situazione del cimitero di San Mauro non è per nulla migliorata, anzi, è peggiorata e l’amministrazione comunale non ha preso alcun provvedimento su una situazione che ha ereditato […]

SIGNA – “A quasi un anno dal consiglio straordinario sulla situazione del cimitero di San Mauro e a circa 3 settimane dalla prossima commemorazione dei defunti, la situazione del cimitero di San Mauro non è per nulla migliorata, anzi, è peggiorata e l’amministrazione comunale non ha preso alcun provvedimento su una situazione che ha ereditato dalle amministrazioni degli anni precedenti, sempre a guida Pd”: a tornare sull’argomento “cimitero di San Mauro” è Marco Colzi, coordinatore comunale signese di Fratelli d’Italia.

“Ribadiamo il persistere dei problemi elencati durante lo scorso anno, – aggiunge Colzi – ovvero sporcizia e deiezioni di topi, bagno in pessime condizioni igieniche, assenza totale del personale della ditta concessionaria, ala destra e ala sinistra puntellate con loculi inaccessibili e cadenti, ringhiere del primo piano erose dalla ruggine alla base e pericolanti, passaggi pedonali avallati e difficilmente percorribili, tetto dell’edificio davanti all’ingresso in via di disfacimento, coperture di eternit bloccate dal peso di mattoni non fissati, ascensore fermo da settimane, infiltrazioni consistenti di acqua anche nei nuovi loculi di recente costruzione”.

“Oltre a questi problemi – dice ancora Colzi – se ne sono aggiunti di nuovi: in assenza di costruzione di nuovi ossari per le estumulazioni, a breve sarà impossibile effettuare nuove tumulazioni nel cimitero, visto che sono disponibili, ad oggi, solo una dozzina di posti per tumulare le salme. Infatti, senza di nuovi ossari, le estumulazioni non potranno essere effettuate. Oltre a tutto questo, aumentano anche le problematiche legate alla sicurezza: il parcheggio del cimitero è diventato anche un deposito della droga per spacciatori che arrivano anche da fuori comune. E’ di un paio di giorni fa la notizia dell’arresto del 28enne che aveva nascosto cocaina nel parcheggio del cimitero. Questo fatto si aggiunge ad altri fatti di cronaca (furti nelle auto parcheggiate, ritrovamento di documenti, borse e portafogli rubati, ritrovamento di pellicce di pecore rubate e altro ancora, che da anni vengono segnalati alle autorità”.

“Ribadiamo – conclude – l’inerzia dell’amministrazione comunale che l’anno scorso ha bocciato le mozioni della minoranza laddove venivano richiesti provvedimenti per risolvere tutte le questioni di sicurezza del cimitero di San Mauro e che in tutto questo tempo non ha provveduto ad alcuna iniziativa per definire tutte le criticità”.