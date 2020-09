Fratelli d’Italia: “Soddisfatti per i risultati raggiunti nella Piana alle regionali”

PIANA FIORENTINA – Passata la tornata elettorale, anche Fratelli d’Italia fa un bilancio sull’esito del voto e in prospettiva futura. A parlare è il presidente provinciale di Fratelli d’Italia, Claudio Gemelli, che guarda con particolare attenzione “al buon risultato conseguito dal partito nei Comuni della Piana fiorentina dove si è attestato come media di zona al 10.48% e nei Comuni di Campi Bisenzio al 12,84%, Lastra a Signa 11%, Signa 10,96%, Scandicci 9.99%, Calenzano 9,88% e Sesto Fiorentino 9,01%, confermando in modo significativo come il partito si stia sempre più radicando nel territorio in modo uniforme e graduale frutto di un lavoro e di scelte che il partito ha effettuato proponendo una classe dirigente di qualità espressa anche nelle candidature che vengono sia dal mondo politico ma anche dal mondo civico e da altre esperienze a dimostrazione di quanto il nostro sia un partito inclusivo, capace di essere attrattivo e costantemente in crescita anche in provincia di Firenze”.

“La scelta fatta da Fratelli d’Italia per il Collegio Firenze 4 – aggiunge Gemelli – si è dimostrata una squadra forte e ambiziosa, come avevo previsto al momento della loro presentazione, ed ha trovato riscontro nei cittadini che hanno premiato i candidati, cui va la nostra riconoscenza per aver ben rappresentato il partito in campagna elettorale, facendo realizzare loro cifre di preferenza individuali decisamente ragguardevoli”.

“Un segnale importante per i Comuni della Piana, un’area importante per diverse questioni strategiche ancora aperte a livello regionale, -aggiunge Luigi Forte, coordinatore di zona – in quanto il risultato conseguito affonda le sue radici in un lavoro basato su una linea politica condivisa nei vari comuni e che ascolta le istanze dei cittadini. Questo ottimo risultato in un collegio particolarmente ostile come Firenze 4, è stato possibile non solo grazie ai candidati proposti ma anche grazie a tutta la squadra di Fratelli d’Italia della Piana fiorentina. Un gruppo coeso di eletti, dirigenti e simpatizzanti che con un instancabile lavoro si stanno distinguendo come forza politica di qualità in tutti i Comuni del collegio, dimostrando di poter mettere in campo esperienza e competenza e poter aspirare a diventare presto partito di governo nelle amministrazioni locali”.