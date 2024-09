Fratelli d’Italia: “Troppi ritardi nei cantieri: l’inefficienza e le scelte politiche sbagliate penalizzano i cittadini”

SIGNA – “Troppi ritardi nei cantieri”: la “denuncia” è del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, del capo gruppo Marco Colzi e dei consiglieri Luigi Forte e Mauro Golini, che poi spiegano: “Tante le criticità da segnalare: via Roma, un cantiere che, nonostante i tempi promessi, registra un ritardo di ben 9 mesi, creando disagi quotidiani per residenti e commercianti. C’è da aggiungere che, dal punto di vista politico, per noi è stata una scelta infelice impiegare circa 1.000.000 di euro del Pnrr in questa opera a nostro giudizio inutile, ingombrante e rischiosa in quanto rende più difficile il passaggio dei mezzi di soccorso. Scuola Ciampi: il completamento è in ritardo di mesi. Il cantiere si doveva concludere a maggio, siamo a settembre e i lavori paiono appena iniziati così che i disagi per ragazzi e genitori continueranno ancora per parecchio tempo. Via dell’Arte della Paglia: il collegamento con via Indicatore non è mai partito, lasciando un’importante arteria viaria incompiuta e priva di soluzioni concrete. Questo stallo contribuisce a creare incertezza nei cittadini, i quali sono portati a pensare che gli annunci e le cantierizzazioni siano stati solo spot elettorali”.

E ancora: “Il nuovo ponte sul Bisenzio, di competenza regionale, attende ancora di essere collegato a via dell’Arte della Paglia. L’assenza di progressi in quest’opera chiave evidenzia un preoccupante disallineamento tra la Regione e il Comune, con l’amministrazione comunale che subisce l’operato della Regione senza dare dimostrazione di perseguire il miglior interesse di Signa. Il cimitero di San Mauro? Un disastro decennale. Durante la campagna elettorale era stato promesso un avvio immediato dei lavori di ristrutturazione e ampliamento, ma, a mesi di distanza, non si è visto ancora alcun intervento concreto. Le esumazioni effettuate all’inizio dell’anno erano state spiegate come necessarie per fare posto all’imminente cantiere. I cittadini di San Mauro sono stanchi di promesse vuote e di una mancanza di rispetto per un luogo così importante dal punto di vista culturale e umano”.

“Questi ritardi inaccettabili – concludono – sono il risultato di scelte politiche sbagliate, di mancanza di coordinamento tra amministrazioni e di una totale disattenzione alle reali esigenze della comunità. I cittadini di Signa non possono continuare ad avere continui disagi per colpa dell’amministrazione comunale. Chiediamo un immediato intervento per risolvere queste situazioni, con tempi certi. Fratelli di Signa continuerà a monitorare la situazione e a fare pressione affinché le autorità competenti prendano le dovute misure per completare le opere e restituire a Signa una viabilità efficiente e una gestione infrastrutturale adeguata”.