Fratres Campi, Francesca Pardo è il nuovo presidente. E domenica 5 giugno è già tempo di donazione del sangue

CAMPI BISENZIO – La prima intervista da presidente ma soprattutto, per lei e per il nuovo consiglio, ed è quello che conta, la prima donazione di sangue, quella in programma domani, domenica 5 giugno, alla guida del gruppo Fratres Campi Bisenzio. Una realtà rinnovata, partendo proprio dal consiglio appena eletto e che il 17 maggio ha nominato Francesca Pardo come presidente. Nel gruppo Fratres da una ventina di anni, con precedenti esperienza come consigliera, si avvarrà della collaborazione di Filippo Biagiotti come vice-presidente, Tania Biscardi (capo gruppo), Lapo Freschi (amministratore), Stefano Salvi (segretario), Franco Sarubbi e Marco Gabbiani. Con un dettaglio non di poco conto, ovvero i circa 1.700 soci iscritti al gruppo nel nostro Comune, una parte dei quali, ogni prima domenica del mese, si reca in sede per la donazione del sangue.

Almeno una cinquantina, compresi quelli che decidono invece di recarsi in ospedale ma che comunque devono “prenotare” la loro donazione tramite i Fratres (per farlo bisogna telefonare, dopo le 19, al numero 3317607863), i volontari che danno costantemente nuova linfa al gruppo. Ma soprattutto compiono un gesto che può aiutare il prossimo. Con l’obiettivo, in modo particolare dopo due anni come quelli ci siamo lasciati alle spalle, condizionati dal Covid, di tornare a essere “protagonisti” nella vita di paese, con gesti più o meno significativi. A partire dal prossimo 14 giugno quando, in occasione della “Giornata nazionale del donatore”, il Comune di Campi ha accettato di illuminare di colore rosso, su richiesta dei Fratres, la facciata del palazzo comunale.

“Ma non solo, – spiega Pardo – saremo in piazza con il nostro gazebo durante i vari appuntamenti estivi, vogliamo ricreare un sito Internet più dinamico (www.fratrescampi.org), servirci dei social, insomma generare un flusso di informazioni, da quelle “reali” a quelle “virtuali”, che possa sfruttare appieno il mix di gioventù ed esperienza che è alla base del nuovo consiglio”. Fra i punti fermi del gruppo, inoltre, quello di instaurare una collaborazione ancora più stretta con la Misericordia di Campi, un po’ come è stato in passato, non solo nel nostro Comune, quando il gruppo Fratres è nato grazie proprio alla Misericordia, “in modo da dare vita – aggiunge Pardo – a una sinergia che consenta di raggiungere a entrambe le realtà gli obiettivi che si sono prefissate”.

Se vogliamo sintetizzare, quindi, sono tre, almeno in questa prima fase, i “dettami” dei Fratres campigiani: una maggiore visibilità sul territorio, una suddivisione dei compiti in modo da ottenere il meglio da tutte le risorse disponibili e un rapporto ancora più marcato con la Misericordia. A partire dalla donazione di domani, autentico gesto di solidarietà da parte di chi si recherà a donare il sangue.