Fratres Lastra a Signa, da gennaio a oggi i donatori sono stati duecento. L’entusiasmo della prima volta

LASTRA A SIGNA – Fratres? Un sinonimo di garanzia. Soprattutto sui territori, dove i gruppi presenti svolgono un importante servizio, oltre che per quanto riguarda la raccolta del sangue, di socializzazione e condivisione. Lo dimostra il gruppo Fratres di Lastra a Signa, reduce fra l’altro dall’ennesima giornata dedicata alla donazione.

Una giornata, quella di sabato scorso, che ha visto rispondere all’appello ben 56 cittadini: 22 di loro hanno donato il sangue, gli altri 24 hanno effettuato la visita medica e gli esami richiesti per iniziare o riprendere a donare il sangue. I Fratres lastrigiani, infatti, avevano in precedenza contattato un nutrito gruppo di persone che da tempo… non si facevano vedere ed è stata una bella riscoperta: “E’ bastata una nostra parola di invito – spiegano – e in tanti hanno detto subito “Eccomi”…”. Tante anche le testimonianze raccolte, come quella di Valentina, 35 anni, “Emozione pura”, o di Giulia (19 anni), “Sono davvero felice di aver potuto finalmente donare e sentirsi utile per qualcuno è impagabile, non vedo l’ora di poter tornare perché è davvero una bella esperienza e mi auguro di ripeterla fino a quando sarà possibile”. Così come le “prime volte”: Giulia, Rossalyn, Gloria, Eleonora, Irene, Stefano, Oscar, andando così a “ingrossare” il numero dei donatori che, dal 1 gennaio a oggi, hanno donato vita: 137 a Lastra a Signa e 67 tramite il servizio trasfusionale in ospedale.