Fratres Lastra a Signa, impegno senza fine al servizio della comunità

LASTRA A SIGNA – Dici donazione di sangue e il pensiero, nelle Signe, corre subito al gruppo Fratres di Lastra a Signa, una delle realtà più attive sul territorio. E che, dopo la pausa estiva, è voluto ripartire subito alla grande, con tutta una serie di appuntamenti e iniziative per promuovere il proprio servizio per la comunità. A partire proprio da Lastra a Signa, con la presenza all’Antica fiera di Lastra e al Torneo di basket “Leo 18” per promuovere la donazione di sangue e/o plasma. E proseguire, nel mese di settembre, con due giornate dedicate alla donazione presso l’Unità di raccolta del gruppo Fratres lastrigiano in modo da sopperire, concretamente, alla carenza di sangue che ogni anno si registra nel mese di agosto. Fra l’altro, la donazione del 24 settembre era organizzata in collaborazione con l’associazione “Noi x voi – Ti Voglio una Sacca di bene”, anche perché il sangue, ci tengono a sottolineare i volontari della Fratres, “serve in tanti casi anche a bambini e ragazzi che purtroppo devono combattere la loro battaglia contro malattie oncologiche”. A rafforzare ulteriormente il legame con il territorio, la presenza, domenica scorsa, alla festa per i 40 anni dei Lancers Baseball, “dove abbiamo donato ai ragazzi presenti il braccialetto Fratres con la scritta “Io donerò”…”. Ma anche questo fine settimana l’impegno prosegue: oggi, sabato 1 ottobre, l’associazione sarà presente al gazebo dell’associazione Admo a Scandicci (nella foto in basso tutte le informazioni) per promuovere la donazione del midollo osseo mentre domani, domenica 2 ottobre, in collaborazione con l’Atletica Signa e Avis Signa, “sarà la volta del Trofeo del donatore, in occasione della mezza maratona organizzata dalla società signese, al termine della quale saranno premiate le prime tre donne e i primi tre uomini donatori di sangue”. Infine, un po’ di numeri che certificano la bontà del lavoro portato avanti fino a oggi, ovvero 398 sacche, il 3,4% in più rispetto al 2021, con la verifica, durante l’ultima raccolta sangue, da parte della Regione “che ha riconfermato i requisiti di idoneità alla donazione per altri due anni”.