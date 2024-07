Fratres Lastra a Signa, la forza dei numeri: nei primi sei mesi dell’anno 42 donazioni in più rispetto al 2023

LASTRA A SIGNA – La forza dei numeri. Sono quelli del gruppo Fratres Giuseppe Nesi di Lastra a Signa che traccia un bilancio dell’attività svolta nei primi sei mesi dell’anno. Da gennaio a giugno le donazioni di sangue e plasma sono state 312, di cui 198 nella Udr a Lastra a Signa e 114 presso il Servizio trasfusionale in ospedale, 13 delle quali sono donazioni di plasma. “Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno – spiegano dai Fratres – abbiamo avuto quindi 42 donazioni in più, 23 donne e 19 uomini, tutti di età compresa fra i 18 e i 25 anni, e di questo siamo particolarmente soddisfatti perchè anche i giovani si stanno avvicinando alla donazione permettendo così una continuità nella raccolta. Nel mese di giugno, inoltre, in collaborazione con Iride e con la Lastrigiana, abbiamo messo presso gli impianti sportivi un nostro striscione per promuovere la donazione di sangue “Fai un gioco di squadra… dona sangue” e abbiamo consegnato le bustine di zucchero a forma di cuore con il nostro logo ai bar e alle pizzerie di Lastra a Signa e Scandicci”. Guardando al futuro, invece, “dobbiamo superare il periodo estivo incentivando le donazioni sia di sangue che di plasma e per questo ci rivolgiamo soprattutto alle donatrici che, potendo donare solo due volte l’anno, potrebbero nell’intervallo effettuare una donazione di plasma che è necessario per le terapie salvavita, le immunoglobuline e per tutti i farmaci plasmaderivati”. Il gruppoFratres Giuseppe Nesi effettuerà, nella la propria sede presso la Misericordia di Lastra a Signa, le prossime giornate di raccolta sangue domenica 21 luglio, domenica 25 agosto e domenica 8 settembre. Per donare presso i Servizi trasfusionali, rivolgendosi sempre ai Fratres lastrigiani, è necessaria la prenotazione al numero di telefono 3397652996 o via e-mail all’indirizzo fratreslastra@gmail.com.